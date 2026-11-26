Искусственный интеллект стал оружием мошенников — Токаев
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Искусственный интеллект всё чаще используют не только для полезных задач, но и для цифрового мошенничества, распространения фейков и незаконного использования персональных данных. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на международной конференции AI Journey 2026 в Москве. Президент также отметил угрозу атак на гражданскую инфраструктуру с использованием новых технологий.
К сожалению, искусственный интеллект используется для цифрового мошенничества, распространения недостоверной информации, неправомерного использования персональных данных, нападения на гражданскую инфраструктуру, — подчеркнул Токаев.
В качестве примера международного взаимодействия в сфере безопасности он привёл саммит Акабского процесса, который прошёл 6 ноября в Астане по инициативе короля Иордании Абдаллы II. Одной из тем встречи стала безопасность в сфере искусственного интеллекта. По словам президента, обсуждения подтвердили необходимость совместно противодействовать использованию новых технологий в преступных целях.
Завершая выступление, Токаев заявил, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление технологического сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что совместные проекты должны приносить конкретную пользу гражданам и бизнесу обеих стран. В заключение президент вновь отметил стратегический характер отношений с Москвой и поздравил Владимира Путина с итогами саммита в Китае и принятием декларации «Большой тройки». Он назвал признание России великой державой результатом деятельности российского лидера.
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