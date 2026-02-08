В Государстве Катар завершились Дни культуры Республики Казахстан, в рамках которых жители и гости Дохи смогли познакомиться с культурным наследием, традициями и современным искусством нашей страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство культуры.

Основные мероприятия прошли в культурно-историческом центре Дарб Аль-Саги, где были представлены выставки декоративно-прикладного искусства, работы дизайнеров в современном прочтении национальных мотивов, а также экспозиция Национального музея Республики Казахстан, вызвавшая большой интерес у посетителей.

Значительной частью программы стала демонстрация национальных традиций и видов спорта, включая искусство стрельбы из лука, соколиную охоту и традиции охоты с казахскими собаками породы тазы, позволившие зарубежной аудитории ближе познакомиться с культурой кочевой цивилизации.

Яркими событиями программы стали концерты казахстанских коллективов, в том числе вокальной группы "Mezzo" и этно-фольклорного ансамбля "Жошы", представивших произведения, объединившие мировую классику и национальное музыкальное наследие.

Проведение Дней культуры позволило расширить культурный диалог между двумя странами, а также способствовало продвижению казахстанской культуры на международной площадке. В ответном формате в Казахстане планируется проведение Дней культуры Государства Катар.