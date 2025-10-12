Ислам Чесноков о матче против Северной Македонии: Атмосфера в команде отличная
Сборная Казахстана 13 октября на выезде сыграет против Северной Македонии в рамках квалификации чемпионата мира.
Футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков в интервью BAQ.KZ прокомментировал предстоящие матчи, а также высказался об информации, появившейся в социальных сетях, касающейся его возможного перехода в шотландский клуб "Хартс".
— Расскажите об атмосфере в команде после уверенной победы над Лихтенштейном в Астане.
— Атмосфера в команде отличная. После победы другой и не бывает, я думаю. Но все прекрасно понимают, что главный матч состоится завтра.
— В последнее время в социальных сетях активно обсуждается ваш возможный переход в шотландский клуб. Можете прокомментировать эту информацию? Действительно ли это так?
— У каждого свое мнение — кто что пишет. У меня сейчас контракт с "Тоболом" до 31 октября, и пока я игрок "Тобола".
— То есть пока не можете комментировать?
— Пока не могу ничего комментировать.
— Чемпионат Казахстана близится к завершению. Как вы оцениваете свою индивидуальную игру в составе "Тобола"?
— Индивидуальную — не знаю, это не мне оценивать. Командную — хотелось бы, конечно, больше. Были очень хорошие шансы, и сейчас остаются математические, но посмотрим, как всё сложится.
— В целом вы довольны сезоном?
— Мы выиграли трофей, так что в какой-то степени довольны, но хотелось бы и в чемпионате подняться повыше.
Матч сточится 13 октября в 23:45 по времени Астаны, прямая трансляция будет на телеканале "Qazaqstan".
Северная Македония является лидером группы J с 12 очками в активе.
Казахстан занимает пятое место с шестью баллами.
Первый матч между командами прошел в Астане и завершился минимальной победой гостей.
