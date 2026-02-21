26-летний казахстанский форвард Ислам Чесноков отметился дебютным голом за шотландский клуб "Хартс", сообщает BAQ.kz.

Это произошло в матче 28-го тура Премьер-лиги против «Фалкирка». Гол был забит на 45-й минуте после точной передачи греческого полузащитника Алексиса Кизиридиса.

Перед этой встречей «Хартс» лидировал в турнирной таблице с 57 очками, а «Фалкирк» занимал шестое место с 39 баллами.

Чесноков перешёл в «Хартс» 6 января на правах свободного агента. С момента перехода он сыграл в трёх матчах во всех турнирах и уже заработал один пенальти для команды. Этот гол стал для него важным шагом в адаптации к новому клубу и чемпионату.