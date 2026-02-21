Ислам Чесноков забил первый гол за "Хартс"
26-летний казахстанский форвард Ислам Чесноков отметился дебютным голом за шотландский клуб "Хартс".
Сегодня 2026, 22:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:31Сегодня 2026, 22:31
144Фото: BBC
26-летний казахстанский форвард Ислам Чесноков отметился дебютным голом за шотландский клуб "Хартс", сообщает BAQ.kz.
Это произошло в матче 28-го тура Премьер-лиги против «Фалкирка». Гол был забит на 45-й минуте после точной передачи греческого полузащитника Алексиса Кизиридиса.
Перед этой встречей «Хартс» лидировал в турнирной таблице с 57 очками, а «Фалкирк» занимал шестое место с 39 баллами.
Чесноков перешёл в «Хартс» 6 января на правах свободного агента. С момента перехода он сыграл в трёх матчах во всех турнирах и уже заработал один пенальти для команды. Этот гол стал для него важным шагом в адаптации к новому клубу и чемпионату.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм