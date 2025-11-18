Сегодня, 21:41

Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде в весовой категории до 87 килограммов, передает BAQ.KZ.

В финальном поединке он уступил иранскому спортсмену Голамрезе Фаорхисенджани.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 14 серебряных, 16 бронзовых медалей.