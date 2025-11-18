Ислам Евлоев завоевал серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Казахстан в общемедальном зачете Игр занимает пятое место.
Сегодня, 21:41
85Фото: Нургали Жумагазы
Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде в весовой категории до 87 килограммов, передает BAQ.KZ.
В финальном поединке он уступил иранскому спортсмену Голамрезе Фаорхисенджани.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 14 серебряных, 16 бронзовых медалей.
