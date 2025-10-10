Исламские финансы всё активнее обсуждаются в Казахстане, но до сих пор остаются предметом недопонимания. В общественном сознании их часто воспринимают как "бесплатные кредиты" или продукты, предназначенные исключительно для мусульман. На деле исламское финансирование — это мировая финансовая система с чёткими юридическими формами, международными стандартами и строгим регулированием. Об этом стало известно на семинаре "Исламские финансы в Казахстане: обучение, практика, развитие", который посетил корреспондент BAQ.KZ.

Новая культура финансов

Исламский банкинг регулируется законодательством Республики Казахстан, а также нормами Шариата. В банке работает Совет по Принципам Исламского Финансирования, который следит за соблюдением исламских принципов и исключает финансирование запрещённых отраслей.

Эксперты отмечают, исламский банкинг — это не только религиозные нормы, но и этика, доверие и прозрачность, которые сегодня ценятся во всех финансовых системах мира. Устаз Республиканской мечети и Шариатский советник МФЦА Максатбек Каиргалиев напомнил, что исламские финансы давно стали частью глобального рынка.

"Сегодня объем исламских финансов в мире превышает 3 триллиона долларов и продолжает расти ежегодно на 10–12%. Это говорит о растущем доверии к финансовой модели, основанной на справедливости, отказе от процентов и чрезмерного риска. Для Казахстана это реальный шанс дать людям честные, прозрачные решения, которые соответствуют как этическим принципам, так и экономическим реалиям", — отметил он.

Однако, сегодня в Казахстане исламские финансы занимают менее 1% рынка. Главными барьерами эксперты называют:

низкий уровень финансовой грамотности населения;

недостаток информации;

мифы и стереотипы;

ограниченное количество продуктов.

Шариатский советник и аудитор AAOIFI Адильбек Рыскулов подчеркнул важность системного подхода к просвещению.

"Всё больше людей хотят пользоваться халяльными продуктами, если они будут простыми и понятными. Чтобы эта сфера развивалась, важно рассказывать о ней и учиться — и экспертам, и клиентам. Международные стандарты, такие как AAOIFI и IFSB, помогают сделать исламские финансы прозрачными, честными и современными", — отметил он.

Развенчание мифов

"Исламские кредиты бесплатные"

Это заблуждение связано с термином "беспроцентный кредит". В исламских банках прибыль формируется не за счёт процентов, а через торговые наценки, арендные платежи или долю в прибыли. То есть клиент также платит за пользование деньгами, но юридическая форма сделки иная.

"Исламские финансы — то же самое, что традиционные"

На самом деле между ними есть принципиальные различия. Традиционный кредит — это договор займа с обязательной платой за пользование деньгами. В исламской системе сделки строятся на реальных активах: торговле, аренде, совместном партнёрстве. Риски и ответственность распределяются иначе, что делает такие продукты более справедливыми и прозрачными.

"Исламские финансы — только для мусульман"

Шариат не устанавливает таких ограничений. Исламские финансовые продукты доступны всем вне зависимости от вероисповедания. Более того, в Великобритании, США и Германии доля немусульман среди клиентов достигает 70%. Это показывает, что модель востребована в светских странах.

"Долги прощают"

В случае просрочек исламские банки вправе начислять штрафы. Но они не идут в прибыль банка, а направляются в благотворительные организации от имени клиента. Тем не менее, банки остаются коммерческими структурами и защищают свои интересы — через залоги и судебные процедуры.

"Исламские банки всегда партнёры"

На практике исламские банки действительно используют партнёрские соглашения (мушарака, мудараба). Однако чаще применяются торговые и арендные контракты (мурабаха, иджара), так как они обеспечивают предсказуемость дохода и снижают риски.

"Исламские финансы связаны с терроризмом"

Это один из самых опасных мифов. Исламский финансовый рынок регулируется государственными органами точно так же, как и традиционный. Банки обязаны проходить финансовый мониторинг, а все операции полностью прозрачны. Они соблюдают законы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

"Любой кредит — риба"

В Шариате запрещён только ростовщический доход (риба), возникающий при займах. Однако исламская система предлагает альтернативы — торговые сделки, аренду, партнёрство. Все они законны и не содержат риба.

"Процент всегда риба"

Процент — это всего лишь математическая форма выражения доли. Если сделка основана на честной торговой операции, а прибыль фиксируется как процент от неё, это не противоречит Шариату. Таким образом, "процент" и "риба" — не одно и то же.

Шариатское управление: как работает система

Исламские финансовые институты обязаны строго следовать нормам Шариата. Для этого создана система шариатского управления, включающая:

Шариатский наблюдательный совет (SSB) — независимый орган, который утверждает все продукты и транзакции.

Внутренний шариатский аудит — проверяет деятельность банка на соответствие Шариату.

Шариатский комплаенс-департамент — контролирует каждую сделку в режиме реального времени.

Эта система гарантирует, что ни один продукт не выйдет на рынок без одобрения учёных и экспертов. В случае нарушения сделки могут быть аннулированы, а доход направлен в благотворительные цели.

"Независимость и прозрачность Шариатского совета — это основа доверия. Международные стандарты AAOIFI и IFSB обеспечивают единые правила, что делает исламские финансы сопоставимыми с глобальной системой", — пояснил Адильбек Рыскулов.

Международный опыт

В мире исламские финансы развиваются не только в мусульманских странах.

Малайзия — один из лидеров. Здесь исламский банкинг занимает более 30% всего финансового сектора.

В ОАЭ и Саудовской Аравии исламские продукты интегрированы в национальные банки и являются стандартом.

В Великобритании действует более 20 исламских банковских организаций, клиенты которых в большинстве своём не мусульмане.

Германия и США — исламские финансы успешно работают в рамках светской системы, доказывая универсальность этой модели.

Эти примеры показывают, что исламский банкинг является не узкой религиозной нишей, а полноценной финансовой системой, которая востребована во всём мире.

Стоит отметить, что исламские финансы — это не "бесплатные кредиты" и не "система только для мусульман". Это современный инструмент, который строится на честности, прозрачности и справедливом распределении рисков. Для Казахстана это шанс не только диверсифицировать финансовый рынок, но и встроиться в глобальный тренд, который уже меняет мировую экономику.