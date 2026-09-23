В Казахстане планируется создать дополнительные условия для развития исламского страхования, или такафула, и расширения линейки страховых продуктов, соответствующих принципам шариата. Соответствующая инициатива предусмотрена Программой развития страхового рынка до 2030 года.

Что изменится

Одним из ключевых направлений станет проработка механизма «исламских окон». Он позволит действующим страховым организациям предлагать продукты исламского страхования без создания отдельной страховой компании.

Законодательная основа для развития исламского страхования действует в Казахстане с 2015 года. Однако специализированные исламские страховые организации в стране пока не созданы, а продукты такафула не получили широкого распространения.

Почему такафул не получил развития

Одной из возможных причин называется необходимость создания отдельного юридического лица и получения отдельной лицензии для осуществления исламского страхования.

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность использования механизма «исламских окон». В таком случае действующие страховщики смогут развивать направление такафула в рамках уже существующей организации.

При этом исламская страховая деятельность будет отделена от традиционного страхования.

Как будут разделены средства

Предполагается вести раздельный учет средств участников, активов, обязательств, доходов и расходов. Средства такафул-фонда будут инвестироваться только в активы, соответствующие принципам шариата.

Деятельность «исламского окна» будет осуществляться с соблюдением требований шариатского управления и соответствующего регуляторного контроля.

Какие продукты появятся

Развитие продуктовой линейки планируется проводить поэтапно — с учетом фактического спроса и готовности рынка.

На первом этапе могут быть представлены базовые продукты семейного и общего такафула, в том числе:

страхование жизни;

страхование от несчастных случаев;

автострахование;

страхование выезжающих за рубеж;

медицинское страхование.

Что может появиться позже

В дальнейшем линейку планируется расширить за счет накопительного страхования жизни, страхования от критических заболеваний, имущественного страхования физических лиц и бизнеса, страхования ответственности.

Также рассматривается возможность развития более сложных инвестиционных, пенсионных и корпоративных продуктов.

Как это повлияет на рынок

Предлагаемые меры должны снизить барьеры для развития исламского страхования и сделать продукты, соответствующие принципам шариата, более доступными для населения и бизнеса.

Кроме того, ожидается расширение предложения на страховом рынке и создание условий для постепенного увеличения страхового охвата.