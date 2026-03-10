Исламскую ипотеку могут запустить в Казахстане уже в 2026 году
"Отбасы банк" прорабатывает запуск ипотеки.
На брифинге в Правительстве Казахстана председатель совета директоров АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила о перспективах исламской ипотеки, передает BAQ.KZ.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время поступит много вопросов по исламской ипотеке. В Пакистане был подписан меморандум с Meezan Bank Limited. Документ был оформлен в ходе официального визита делегации холдинга “Байтерек”. Сейчас мы вносим изменения в законодательство. Пять государственных органов уже дали свое согласие. Если Мажилис разрешит исламскую ипотеку, мы запустим ее уже в этом году", – сказала Ибрагимова на брифинге в Правительстве.
Она также отметила, что условия исламской ипотеки еще прорабатываются.
"Сейчас мы изучаем, какие продукты действуют в Малайзии", – добавила она.
На вопрос журналиста, не будет ли исламская ипотека похожа на действующие ипотечные программы, Ибрагимова ответила:
"Нет. Исламская ипотека – это отдельный продукт".