"Мы ожидаем, что в ближайшее время поступит много вопросов по исламской ипотеке. В Пакистане был подписан меморандум с Meezan Bank Limited. Документ был оформлен в ходе официального визита делегации холдинга “Байтерек”. Сейчас мы вносим изменения в законодательство. Пять государственных органов уже дали свое согласие. Если Мажилис разрешит исламскую ипотеку, мы запустим ее уже в этом году", – сказала Ибрагимова на брифинге в Правительстве.