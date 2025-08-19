Испания и Португалия переживают самые мощные пожары за всю историю
Португалия и Испания охвачены огнем.
В Испании и Португалии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, которые бушуют с начала августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. Эти пожары стали самыми крупными за всю историю наблюдений в обеих странах, и их последствия ощущаются на всю Европу.
По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), в Испании огонь уничтожил более 344 тысяч гектаров лесов, а в Португалии — 216 тысяч гектаров. Лесные пожары охватили более 40 районов Испании, преимущественно на севере и юге страны, что привело к эвакуации тысяч людей.
В некоторых населенных пунктах, затронутых стихией, более 8 тысяч человек были вынуждены провести ночь в убежищах, покинув свои дома. Сложная ситуация также на дорогах: власти закрыли для движения транспорта 15 ключевых магистралей, в том числе на севере Испании, где ситуация наиболее критична.
В Португалии силы пожарных составляют более 2300 человек, которые сражаются с огнем в 9 районах страны. По оценкам экспертов, Португалия имеет самое высокое соотношение площади лесных пожаров к общей площади страны среди всех государств Европейского союза. В 2025 году пожары уничтожили более 2% территории Португалии, что является катастрофическим масштабом.
Власти обеих стран принимают экстренные меры для борьбы с огнем, однако прогнозы не утешительные: жара и сильные ветра продолжают способствовать распространению огненных очагов.
