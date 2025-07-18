Германия больше не занимает первое место среди стран ЕС по числу заявлений на предоставление убежища, передает BAQ.KZ со ссылкой на HuffPost. Главной причиной называют падение сирийского режима в декабре 2024 года, что привело к резкому сокращению числа сирийских заявителей. Такой отчёт опубликовало Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA).

Теперь лидером по числу поданных заявлений стала Испания. EUAA, штаб-квартира которого находится на Мальте, зафиксировало 64 000 заявлений на убежище в ЕС в мае 2025 года — последнем доступном периоде. Это почти на четверть меньше, чем в мае 2024 года. Главным фактором снижения называют "чрезвычайно резкое сокращение заявлений от граждан Сирии" — с примерно 16 000 в октябре 2024 года до 3 100 в мае 2025. В Германии, которая традиционно привлекала сирийских беженцев, общее число заявлений сократилось примерно вдвое — до 9 900 по сравнению с 18 700 в мае прошлого года. Испания же приняла почти 12 800 заявлений — это больше, чем любая другая страна ЕС, хотя и меньше, чем в мае 2024 года (16 300).

Рост обращений в Испании объясняется также увеличением числа заявителей из Венесуэлы, которые бегут от "тяжёлого экономического и политического кризиса" в стране. По данным EUAA, тенденция может быть связана и с ужесточением миграционной политики в США, включая депортации венесуильцев.