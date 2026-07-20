Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира
Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 после дополнительного времени.
20 Июля 2026, 03:09
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20 Июля 2026, 03:0920 Июля 2026, 03:09
110Фото: Pixabay.com
Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Испанская команда владела преимуществом, чаще контролировала мяч и создавала опасные моменты, тогда как аргентинцы сделали ставку на надежную оборону и контратаки.
На 96-й минуте Испания сумела отправить мяч в сетку ворот, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил в развитии атаки.
Победу испанцам принес Ферран Торрес, который отличился на 120+10-й минуте дополнительного времени. Аргентина попыталась отыграться в оставшиеся минуты, но изменить счет не смогла.
Таким образом, сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира по футболу.
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