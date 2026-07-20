Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Испанская команда владела преимуществом, чаще контролировала мяч и создавала опасные моменты, тогда как аргентинцы сделали ставку на надежную оборону и контратаки.

На 96-й минуте Испания сумела отправить мяч в сетку ворот, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил в развитии атаки.

Победу испанцам принес Ферран Торрес, который отличился на 120+10-й минуте дополнительного времени. Аргентина попыталась отыграться в оставшиеся минуты, но изменить счет не смогла.

Таким образом, сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира по футболу.