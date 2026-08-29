Испания попросила ЕС помочь с мигрантами в Сеуте

Испания обратилась за помощью к европейским службам в связи с миграционным кризисом в Сеуте. После массового прорыва в конце июля в городе остаются около 5 тыс. мигрантов, в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних. Власти Сеуты заявляют, что ситуация становится критической и город оказался на грани коллапса.

Испания усилила охрану границы и увеличила число сотрудников полиции и Гражданской гвардии. Также создаются дополнительные пункты для регистрации и идентификации мигрантов. Правительство планирует построить в Сеуте новый центр временного размещения на 800 человек и рассчитывает получить финансовую поддержку Евросоюза.