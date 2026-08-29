Испания попросила ЕС помочь с мигрантами в Сеуте
29 Августа 2026, 23:19
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29 Августа 2026, 23:1929 Августа 2026, 23:19
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Испания обратилась за помощью к европейским службам в связи с миграционным кризисом в Сеуте. После массового прорыва в конце июля в городе остаются около 5 тыс. мигрантов, в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних. Власти Сеуты заявляют, что ситуация становится критической и город оказался на грани коллапса.
Испания усилила охрану границы и увеличила число сотрудников полиции и Гражданской гвардии. Также создаются дополнительные пункты для регистрации и идентификации мигрантов. Правительство планирует построить в Сеуте новый центр временного размещения на 800 человек и рассчитывает получить финансовую поддержку Евросоюза.
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