Испания разгромила Саудовскую Аравию и приблизилась к плей-офф ЧМ-2026

Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы H завершилась со счетом 4:0. Матч состоялся в Атланте (США). После ничейных результатов в первом туре обе команды нуждались в победе, однако борьбы за результат не получилось.

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, забивший свой первый мяч на турнире. Затем дважды отличился Микель Оярсабаль — на 21-й и 24-й минутах. После перерыва четвертый гол испанцев был записан после удара Марка Кукурельи и рикошета от защитника сборной Саудовской Аравии Хассана Аль-Тамбакти.

Испанцы могли довести счет до разгромных 5:0, однако мяч Феррана Торреса был отменен после видеопросмотра из-за положения вне игры. Благодаря этой победе сборная Испании набрала важные очки и укрепила свои позиции в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира.