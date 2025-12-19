Испания приступает к созданию общенациональной сети климатических убежищ на фоне учащающихся и всё более интенсивных волн жары. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, представив план мер по адаптации к изменению климата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По его словам, экстремальная жара в Испании стала "новой нормой". В 2025 году страна пережила самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений, а в августе температура в течение 16 дней превышала 45 градусов.

Новая сеть климатических убежищ начнёт работу уже следующим летом. В неё войдут государственные здания и общественные пространства, где люди смогут укрыться от жары. Проект будет опираться на уже действующие инициативы в Барселоне, Стране Басков, Каталонии и Мурсии.

Особое внимание власти уделят городам, где из-за плотной застройки и асфальта усиливается эффект "теплового острова". В таких районах жара сохраняется даже после захода солнца.

Климатические убежища, как правило, располагаются в библиотеках, музеях, спортивных центрах и других общественных зданиях с кондиционированием, доступом к воде и местами для отдыха. Они предназначены прежде всего для пожилых людей, детей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто не может защититься от жары дома.

По данным системы мониторинга смертности MoMo, с 2015 по 2023 год в Испании от причин, связанных с жарой, умерли более 21,7 тысячи человек. Только за это лето зафиксировано свыше 3,8 тысячи таких случаев, что значительно превышает показатели прошлого года.