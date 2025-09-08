Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении девяти новых санкционных мер против Израиля в ответ на продолжающийся геноцид в Газе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. В своем выступлении в резиденции Монклоа в Мадриде он подчеркнул, что действия Израиля — это не защита, а систематическое уничтожение беззащитного народа.

"Испания не обладает атомными бомбами, авианосцами и крупными нефтяными запасами, но это не помешает нам бороться за прекращение насилия", — заявил Санчес. Он сослался на данные ООН, согласно которым за последние два года в Газе и на Западном берегу погибли более 63 тысяч человек, около 15 тысяч ранены, а около 2 миллионов человек, половина из которых дети, были вынуждены покинуть свои дома.

Среди ключевых мер — введение оружейного эмбарго, которое станет официальным благодаря королевскому указу. Он запретит любые сделки с оружием, боеприпасами и военной техникой с Израилем на постоянной основе. Кроме того, Испания закроет свои порты и воздушное пространство для кораблей и самолетов, связанных с израильскими вооруженными силами.

Также будет запрещён въезд в страну всем лицам, причастным к геноциду и военным преступлениям в Газе, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его правительства.

Другие меры включают запрет на импорт продукции с оккупированных территорий, ограничение консульских услуг для испанских граждан на этих территориях, расширение сотрудничества с Палестиной и значительное увеличение гуманитарной помощи — до 150 миллионов евро.

Все санкции будут рассмотрены и утверждены на завтрашнем заседании Совета министров и вступят в силу немедленно.

Ранее мы сообщали, что число погибших в Секторе Газа превысило 64 тысячи.