Испания официально закрыла своё воздушное пространство для американских самолётов, участвующих в операциях против Ирана. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Речь идёт не только о запрете на использование военных баз на территории Испании, но и о полном отказе предоставлять воздушный коридор для действий, связанных с конфликтом.

«Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной против Ирана»,

- заявила Роблес журналистам в Мадриде.

Таким образом, самолётам США, задействованным в ударах по Ирану, придётся менять маршруты и обходить территорию Испании. По данным El País, исключение будет делаться только для экстренных случаев.

Испанские власти подчёркивают: страна не намерена быть частью военной кампании, которую считает незаконной.

«Это решение является частью уже принятой позиции испанского правительства — не участвовать и не содействовать войне, которая была начата в одностороннем порядке и в нарушение международного права», - заявил министр экономики Карлос Куэрпо в эфире Cadena Ser.

Позиция Мадрида в последние дни стала одной из самых жёстких в Европе. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее открыто осудил действия США и Израиля, назвав удары по Ирану безрассудными и незаконными.

Решение закрыть воздушное пространство может усилить дипломатическое напряжение между Испанией и Соединёнными Штатами, однако Мадрид даёт понять: в этой войне он не собирается выступать даже в роли транзитной площадки.