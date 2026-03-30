Испания запретила США военные полёты через свои базы
Страна хочет избежать эскалации конфликта.
Вчера 2026, 23:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:20
115Фото: Istockphoto
Испания закрыла своё воздушное пространство и военные базы для операций США против Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
Премьер-министр Испании Педро Санчес с самого начала критиковал удары США и Израиля, называя их незаконными. Он подчеркнул, что Испания не будет участвовать в войне.
«Мы не будем разрешать использование баз Морон и Рота для каких-либо действий, связанных с войной в Иране», – заявила Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Она добавила, что Мадрид сразу сообщил об этом американскому правительству.
Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес пояснил, что цель запрета — не допустить действий, которые могут усилить конфликт.
Пока США не комментировали эти заявления.
