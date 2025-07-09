Вице-премьер-министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел важные переговоры с представителями ведущих испанских компаний в рамках участия в IV Международной конференции ООН по финансированию развития в Севилье, Испания, передает BAQ.KZ. На встречах с высокопрофильными бизнесменами, такими как финансовый директор Barceló Hotel Group Висенте Фенольяр и генеральный директор Xcalibur Multiphysics Group S.L. Андрес Бланко, были обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества между двумя странами.

Одним из ключевых направлений переговоров стало развитие туристической инфраструктуры Казахстана, в частности, в Мангистауской области. Представители Barceló Hotel Group проявили большой интерес к проектам по строительству гостиничных комплексов в Казахстане, а также обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Испанией, что откроет новые горизонты для туристических потоков.

Серик Жумангарин подчеркнул стратегическое значение Казахстана как важного транзитного хаба в Евразии, выделив страну как привлекательную для иностранных инвесторов благодаря благоприятному инвестиционному климату и широкому спектру налоговых преференций. В результате встречи Висенте Фенольяр выразил готовность посетить Казахстан с деловым визитом в 2025 году для дальнейшего обсуждения конкретных проектов.

В ходе переговоров с Xcalibur Multiphysics Group S.L. были рассмотрены перспективы реализации аэрогеофизических исследований на территории Казахстана. Это сотрудничество важное для достижения амбициозной цели Казахстана - к 2026 году увеличить площадь геолого-геофизической изученности страны до 2,2 миллиона квадратных километров. Компания Xcalibur, мировой лидер в аэрогеофизике с более чем 100-летним опытом, станет ключевым партнером в осуществлении этой задачи, используя передовые технологии для ускоренного картографирования и анализа недр.

Кроме того, в марте этого года компания Xcalibur Smart Mapping подписала соглашение с холдингом "Байтерек" о создании регионального центра аэрогеофизики и геопространственного картирования в Казахстане, что создаёт основу для внедрения инновационных технологий в геологоразведочные работы и привлечения стратегических инвестиций в сферу недропользования.