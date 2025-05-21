Испанская компания Aqualia выразила заинтересованность в участии в Национальном проекте по модернизации водной инфраструктуры Казахстана. Об этом стало известно по итогам встречи делегации компании с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым, передает BAQ.KZ.

Генеральный директор Aqualia по Центральной Азии Хосе Мигель Сантос Гонсалес подчеркнул, что компания реализует проекты в 18 странах и готова предложить Казахстану передовые технологии и международный опыт в сфере водоснабжения и очистки сточных вод. В частности, обсуждались перспективы строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в регионах страны.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал, поддержку отечественных производителей и возможность долгосрочного сотрудничества. Aqualia подтвердила готовность к участию в инфраструктурных проектах в быстрорастущих городах и агломерациях Казахстана.