Премьер-министр Олжас Бектенов провёл встречу с вице-президентом испанской компании TUBACEX GROUP Антоном Азлором, на которой были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в промышленной сфере, в том числе в сегменте нефтегазового машиностроения, передает BAQ.KZ.

Ключевой темой стало строительство в Атырауской области первого в Центральной Азии завода по производству бесшовных труб из нержавеющей стали и никелевых сплавов. Проектная мощность нового предприятия составит 12 тысяч тонн в год. Эта продукция особенно востребована в нефтегазовом секторе, где прочность, устойчивость к коррозии и долговечность имеют решающее значение.

Также в ходе встречи обсуждена возможность создания современного машиностроительного завода для нефтегазовой отрасли. Казахстанская сторона выразила особую заинтересованность в привлечении инвестиций в высокотехнологичное производство с акцентом на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация таких проектов - это прямой вклад в выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по привлечению стратегических иностранных инвестиций. Он заверил, что правительство окажет всестороннюю поддержку для ускоренного запуска инициатив TUBACEX в Казахстане.

Компания TUBACEX является мировым лидером в производстве трубной продукции из нержавеющих сталей и специальных сплавов для энергетики, нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Сегодня в её арсенале - 24 производственных предприятия и 14 сервисных центров по всему миру.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному сотрудничеству. Казахстан продолжает укреплять свой промышленный потенциал, превращаясь в региональный хаб для высокотехнологичных инвестиций.