В рамках реализации Послания Президента народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и иных поручений Главы государства Правительством в лице Министерства здравоохранения ведется работа по повышению качества и доступности медицинских услуг для населения, передаёт BAQ.KZ.

С момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в три раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам. Теперь вся медицинская помощь четко разделена на две части: базовый пакет, гарантированный государством абсолютно всем жителям страны, и расширенный страховой пакет для застрахованных граждан.

"Обеспечивается доступность скринингов по наиболее распространенным социально значимым заболеваниям для всех граждан вне зависимости от статуса застрахованности вводятся новые виды скрининга для раннего выявления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и острых нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет уже с текущего года. Обследования при подозрении на социально значимые заболевания в рамках данного закона будут доступными для всех", – подчеркивает Акмарал Альназарова.

Таким образом, реформа не только устраняет путаницу в услугах, но и делает упор на раннюю диагностику и профилактику болезней для всего населения.