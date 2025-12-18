Полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения 24-летнему Навиду Акраму, совершившему нападение на людей в Сиднее. Об этом сообщается в официальном заявлении правоохранительных органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Всего фигуранту вменяют 59 эпизодов, включая обвинение в совершении террористического акта и 15 убийств. Кроме того, Акраму инкриминируют 40 случаев нанесения телесных повреждений с целью убийства.

Среди других обвинений - размещение взрывного устройства в здании или рядом с ним, применение огнестрельного оружия с целью причинения тяжкого вреда здоровью, а также публичная демонстрация террористической символики.

Расследование продолжается, дополнительные детали полиция пока не раскрывает.