Глава государства рассказал, какое место в стратегических планах страны занимает ядерная энергетика, передает BAQ.kz.

Отвечая на вопросы журналиста газеты "Turkistan", в интервью Президент отметил необходимость надежной генерации энергии. Без нее Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Большие мощности нужны для суперкомпьютеров, дата-центров, а также автоматизированных промышленных комплексов. Это реальность нового глобального технологического уклада.

"Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут "синие воротнички", то есть представители технических профессий. Строительство нескольких атомных станций – это, с одной стороны, исправление исторического абсурда – быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики", - рассказал Глава государства.

Еще один крайне важный вопрос – это редкоземельные металлы. Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей, напомнил Касым-Жомарт Токаев. Вполне вероятно, что наше государство войдет в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза.