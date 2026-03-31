Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, когда планируется завершить разработку первого отечественного противоракового препарата.

По его словам, над препаратом DVC работает Национальная лаборатория Астаны при Назарбаев Университете.

«В прошлом году прошли этапы уже клинических испытаний на людях. Что сейчас происходит? У нас произошла смена клинической базы, то есть теперь эти испытания доводим до конца здесь, на базе онкологического центра в Астане, подключились несколько региональных онкологических центров в Караганде», - сообщил Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

По его словам, в настоящее время работа над препаратом продолжается, а испытания проходят на новых клинических базах с участием региональных онкоцентров:

«Потребовались дополнительные клинические испытания уже на живых людях. Мы их продолжали в Алматы, теперь еще в Астане и нескольких регионах должны провести. Эти клинические испытания идут. Мы тесно работаем с Министерством здравоохранения, с Национальным центром регистрации лекарственных средств, экспертизы лекарственных средств. Там очень строгие регламенты, и вот ЕАЭС дополнительные стандарты тоже вынуждены сделать», - говорит он.

До конца года планируется завершить испытания и направить препарат на регистрацию.