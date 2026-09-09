Исследование PISA-2025: опубликованы результаты казахстанских школьников

ОЭСР опубликовала результаты международного исследования PISA-2025. В Казахстане в исследовании приняли участие 22 680 учащихся из 643 организаций образования. В целом исследование охватило более 760 тысяч 15-летних школьников из 91 страны и территории.

В рамках PISA-2025 впервые было введено направление «Обучение в цифровом мире». Согласно результатам, 80% казахстанских школьников используют на уроках контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Средний показатель по ОЭСР составляет 63%. Кроме того, 85% учащихся обучаются в школах, где действуют специальные рекомендации по использованию цифровых устройств.

Высокие показатели Казахстан продемонстрировал и в вопросах безопасности образовательной среды. 77% школьников сообщили, что не сталкиваются с буллингом, тогда как в среднем по странам ОЭСР этот показатель составляет 53%. При этом 71% учащихся считают, что школа достаточно хорошо готовит их к будущей жизни.

Индекс поддержки со стороны педагогов в Казахстане составил 0,65 против 0,03 в среднем по ОЭСР. Показатель взаимного обучения среди учащихся составил 87% в Казахстане и 51% по ОЭСР.

По основным образовательным показателям казахстанские школьники набрали 420 баллов по естественнонаучной грамотности, 414 баллов по математике и 385 баллов по читательской грамотности. Результаты по естественнонаучной и читательской грамотности сохранились на уровне PISA-2022.

Итоги исследования показали необходимость сокращения разрыва между регионами и школами, укрепления базовых знаний и навыков учащихся, а также дальнейшего повышения качества образования.