Исследование по петиции об ЛГБТ-пропаганде доказало её негативное влияние на детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане представили результаты комплексного исследования, посвященного влиянию информационной среды на подростков в контексте так называемой "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". С инициативой выступил доктор PhG, правозащитник, руководитель общественного фонда "Национальный фонд содействия процветанию" Усен Сулеймен, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Сулеймена, сотрудники фонда активно участвуют в работе экспертных и правозащитных групп, в том числе в комиссии, рассматривавшей петицию о запрете ЛГБТ-пропаганды летом 2024 года. Тогда рабочая группа частично удовлетворила требования инициативной группы, приняв решение о необходимости защиты детей и подростков от сексуализированного контента в медиасреде.
"Наш фонд также наблюдал за ходом исполнения данного решения в течение года. Проведенный нами мониторинг показал, что госорганами научно-исследовательскими организациями проводится разрозненная, к сожалению, исследовательская деятельность, не приводящая к одному общему знаменателю. В связи с чем мы решили выступить с инициативой обобщить имеющиеся национальные и международные исследования по данному вопросу", – сообщил Усен Сулеймен.
Итогом работы стал отчет, в котором представлены как казахстанские, так и зарубежные научные и социологические данные. В центре внимания – влияние цифровой среды на формирование представлений подростков о сексуальной и гендерной идентичности, а также международный опыт правового регулирования вопросов пропаганды.
Основные выводы исследования: обсуждаемая тема пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на несовершеннолетних граждан безусловна важна и необходима. Так, в исследованиях в области психологии отмечается, что:
- подростки, регулярно потребляющие контент с тематикой нетрадиционных сексуальных отношений чаще испытывают чувства внутреннего замешательства, тревожность и дискомфорт в отношении собственных гендерной или сексуальной идентичности;
- цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью;
- информационный шум, насышенный тематикой нетрадиционных сексуальных отношений, без учета возрастных и психологических особенностей аудитории может выступать деструктивным фактором в становлении личности подростков;
- символическая лимитизация нетрадиционных сексуальных отношений через детские мультфильмы, книги и сериалы способна подорвать чувство стабильности и ясности у подростков.
Самое читаемое
- Анкара встречает Токаева: улицы города украсили баннерами в честь президента Казахстана
- Из Байконура – в Ла Скала: оперная певица Айгерим Алтынбек раскрыла секрет своего успеха
- Итоги визита Токаева в Турцию: братство, энергетика и геополитика на новом уровне
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": для пострадавших бизнесменов нашли новое место торговли
- Катон-Карагайский нацпарк закрыт для посетителей