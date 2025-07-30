В Астане представили результаты комплексного исследования, посвященного влиянию информационной среды на подростков в контексте так называемой "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". С инициативой выступил доктор PhG, правозащитник, руководитель общественного фонда "Национальный фонд содействия процветанию" Усен Сулеймен, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Сулеймена, сотрудники фонда активно участвуют в работе экспертных и правозащитных групп, в том числе в комиссии, рассматривавшей петицию о запрете ЛГБТ-пропаганды летом 2024 года. Тогда рабочая группа частично удовлетворила требования инициативной группы, приняв решение о необходимости защиты детей и подростков от сексуализированного контента в медиасреде.

"Наш фонд также наблюдал за ходом исполнения данного решения в течение года. Проведенный нами мониторинг показал, что госорганами научно-исследовательскими организациями проводится разрозненная, к сожалению, исследовательская деятельность, не приводящая к одному общему знаменателю. В связи с чем мы решили выступить с инициативой обобщить имеющиеся национальные и международные исследования по данному вопросу", – сообщил Усен Сулеймен.

Итогом работы стал отчет, в котором представлены как казахстанские, так и зарубежные научные и социологические данные. В центре внимания – влияние цифровой среды на формирование представлений подростков о сексуальной и гендерной идентичности, а также международный опыт правового регулирования вопросов пропаганды.

Основные выводы исследования: обсуждаемая тема пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на несовершеннолетних граждан безусловна важна и необходима. Так, в исследованиях в области психологии отмечается, что: