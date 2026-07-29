Исследование: три четверти казахстанцев считают соблюдение закона общей ответственностью
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По данным социологического исследования Казахстанского института общественного развития (КИОР), 87,3% казахстанцев знают о реализации принципа «Закон и Порядок», который является одним из ключевых направлений государственной политики.
Исследование проводилось во втором квартале 2026 года. В нем приняли участие 2 400 респондентов из всех регионов страны.
Большинство связывает законность с личной ответственностью
Согласно результатам опроса, большинство граждан считают, что соблюдение закона зависит не только от государства, но и от самих граждан.
Так, 43,6% респондентов полагают, что ответственность в равной степени несут государство и общество, еще 30,6% считают, что в первую очередь она лежит на каждом казахстанце. В общей сложности 74,2% опрошенных связывают обеспечение законности с личной ответственностью граждан полностью или совместно с государством.
Наиболее высокий уровень личной ответственности продемонстрировала молодежь: среди граждан в возрасте от 18 до 28 лет такой позиции придерживаются 52,8%.
Казахстанцы поддерживают «Таза Қазақстан» и развитие ИИ
Исследование также показало высокий уровень поддержки других государственных инициатив.
Так, концепцию «Таза Қазақстан» считают одной из приоритетных 67,1% респондентов. При этом идею одинаково поддерживают представители разных возрастных и профессиональных групп.
Еще 66% участников опроса назвали важным Год цифровизации и искусственного интеллекта, а 60,7% выступили за активное внедрение технологий ИИ в ключевые сферы развития страны.
Большинство довольны доступностью школ
Отдельный блок исследования был посвящен оценке инфраструктуры. Наиболее высокий уровень удовлетворенности зафиксирован в отношении доступности школ — положительно их оценили 78,9% участников опроса.
Также жители страны высоко оценили доступность учреждений культуры (73,8%), детских садов (73,5%), мест для отдыха (73,7%) и спортивных объектов (72,3%).
По данным КИОР, наиболее высокий уровень информированности о государственных инициативах и удовлетворенности работой государственных институтов демонстрируют семьи с детьми, многодетные семьи, молодежь и сотрудники бюджетной сферы.
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