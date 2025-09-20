Историческая победа: Айдос Султангали принес Казахстану первое золото ЧМ по греко-римской борьбе
Это первая золотая медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе для Казахстана за 26 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На чемпионате мира в Загребе (Хорватия) Айдос Султангали завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, став первым чемпионом мира от Казахстана в XXI веке, передает BAQ.KZ. В финале 29-летний спортсмен из Кызылорды одержал победу над узбекским борцом Алишером Ганиевым. Это золото стало первым для страны с 1999 года, когда в Афинах чемпионом мира стал Мхитар Манукян (до 63 кг).
На пути к финалу Султангали уверенно прошел всех соперников: победил американца Максвелла Хоппера Блэка и израильтянина Мелкаму Фетене, в четвертьфинале справился с бронзовым призёром Олимпиады и Азиатских игр Сеуном Ли (КНДР), а в полуфинале взял верх над грузином Амираном Чавадзе. Айдос ранее дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира, но в Загребе сумел переписать историю казахстанской борьбы. Теперь он стал десятым представителем страны, кто выходил в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе среди взрослых после обретения независимости.
Спортсмен подчеркнул, что эта победа — результат многолетнего труда и созданных в стране условий для развития борьбы, которая остаётся одним из самых популярных видов спорта в Казахстане.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве