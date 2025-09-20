На чемпионате мира в Загребе (Хорватия) Айдос Султангали завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, став первым чемпионом мира от Казахстана в XXI веке, передает BAQ.KZ. В финале 29-летний спортсмен из Кызылорды одержал победу над узбекским борцом Алишером Ганиевым. Это золото стало первым для страны с 1999 года, когда в Афинах чемпионом мира стал Мхитар Манукян (до 63 кг).

На пути к финалу Султангали уверенно прошел всех соперников: победил американца Максвелла Хоппера Блэка и израильтянина Мелкаму Фетене, в четвертьфинале справился с бронзовым призёром Олимпиады и Азиатских игр Сеуном Ли (КНДР), а в полуфинале взял верх над грузином Амираном Чавадзе. Айдос ранее дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира, но в Загребе сумел переписать историю казахстанской борьбы. Теперь он стал десятым представителем страны, кто выходил в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе среди взрослых после обретения независимости.

Спортсмен подчеркнул, что эта победа — результат многолетнего труда и созданных в стране условий для развития борьбы, которая остаётся одним из самых популярных видов спорта в Казахстане.