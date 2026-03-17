Сегодня, 17 марта, в столичном аэропорту прошла торжественная встреча казахстанского паралимпийца Ербола Хамитова, который завоевал золотую медаль в пара биатлоне и бронзовую — в пара лыжных гонках на зимних Паралимпийских играх.

С успешным выступлением Хамитова и всю национальную сборную поздравили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и председатель Национального паралимпийского комитета Бахыт Сапаров.

Министр отметил, что выступление казахстанской команды стало историческим достижением.

«Сегодня радостный день для нашей страны. Впервые в истории на зимних Паралимпийских играх Казахстан завоевал золотую медаль в пара биатлоне. Кроме того, впервые на одних Играх наша сборная завоевала сразу две медали. Это результат огромного труда, тщательной подготовки и сильного духа», - сказал Ербол Мырзабосынов.

По его словам, на Паралимпиаде национальная команда выступала в двух видах спорта в составе семи спортсменов.

«Каждый из спортсменов достойно защитил честь страны. Мы гордимся вами», - подчеркнул министр, отдельно отметив вклад тренеров.

Во время церемонии встречи спортсмену вручили ключи от двухкомнатной квартиры в столице. Подарок предоставила строительная компания, выступившая спонсором.

Сам Ербол Хамитов поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что победа стала результатом долгой работы.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Эта победа - огромная мотивация двигаться дальше и добиваться новых результатов», — сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что верность своим целям и мечтам помогает преодолевать любые трудности.

Зимние Паралимпийские игры Милан–Кортина прошли в Италии с 6 по 15 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 55 стран, которые разыграли 79 комплектов медалей.