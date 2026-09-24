Историческая роль АНК в политической системе не принижается, а усиливается – Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что опыт Ассамблеи народа Казахстана будет сохранен и использован в работе Қазақстан Халық Кеңесі. Об этом Глава государства сказал на первой сессии нового органа, передает BAQ.KZ. Ранее функции АНК в сфере общенационального единства были переданы Халық Кеңесі, а указы, регулировавшие деятельность Ассамблеи, утратили силу.

По словам Президента, у представителей этнокультурных объединений возникали вопросы о том, что изменится для них после проведенных реформ.

«АНК, действительно, завершила свою работу, но это не означает, что созданная ею полезная институциональная инфраструктура окажется невостребованной. Хочу заверить вас: уникальный опыт АНК актуален, он ни в коем случае не канет в Лету, будет использован в работе Халық Кеңесі», – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі должен сохранить лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, одновременно выведя эту работу на новый политический и организационный уровень. Укрепление общественного согласия и общенационального единства закреплено среди полномочий Халық Кеңесі в Конституции.

Президент также заявил, что государство продолжит поддерживать этнокультурные центры, театры и средства массовой информации.

Отдельно Токаев остановился на сохранении культурного наследия. Он сообщил, что в Семее началась капитальная реконструкция литературно-мемориального музея Федора Достоевского, которая будет полностью профинансирована за счет спонсорских средств.

«В дальнейшем мы должны привести в порядок другие исторические памятники и музеи страны. Полагаю, состоятельные граждане Казахстана примут активное участие в этом благородном деле», – сказал Президент.

Токаев также предложил поддерживать институт медиации, молодежные и спортивные организации, волонтерские объединения, благотворительные фонды, Советы матерей и аксакалов.

Говоря о работе Ассамблеи, Президент напомнил о помощи представителей этнокультурных объединений регионам, пострадавшим от разрушительных паводков.

«Государство ценит этот искренний, идущий от всего сердца труд, а народ нашей страны его не забудет. Считаю, что этот пример народного единства, деятельного патриотизма должен найти свое отражение в видео- и фотодокументах в назидание будущим поколениям», – отметил Глава государства.

По словам Токаева, историческая роль АНК в обновленной политической системе не принижается, а ее опыт продолжит использоваться в деятельности нового органа.