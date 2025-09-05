Комитет национальной безопасности Казахстана завершил сложную, многоэтапную операцию, в результате которой в Алматы была изъята крупнейшая в истории страны однократная партия кокаина — внушительные 13 тонн 183 килограмма, передает BAQ.KZ.

Этот наркотик планировалось перевезти транзитом через Казахстан в третьи страны, но благодаря оперативности и слаженности действий органов, груз так и не покинул пределы республики.

По подозрению в причастности к организации канала были задержаны и взяты под стражу двое иностранных граждан. В данный момент ведётся досудебное следствие по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Остальная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно‑процессуального кодекса, не подлежит разглашению.