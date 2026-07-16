Исторический объект в сердце Алматы оказался в запустении: в акимате объяснили ситуацию

Жительница Алматы Евгения Савельева обратила внимание на состояние исторического здания, построенного в 1904 году и расположенного в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

По её словам, объект, находящийся рядом с Вознесенским кафедральным собором, долгое время остаётся без должного ухода и постепенно разрушается. Она призвала городские власти обратить внимание на здание и рассмотреть возможность его восстановления.

"Мы неоднократно обращались к акиму города и в акимат Медеуского района. Просим вернуть здание в ведение Вознесенского собора. Здесь можно было бы организовать воскресную школу или проводить другие благотворительные мероприятия. Однако сейчас помещение пустует и приходит в негодность", – рассказала жительница.

Савельева отметила, что внутри здания хранятся детские игрушки, корм для голубей, а иногда там могут находиться бездомные люди. По её словам, в помещении появился неприятный запах, а внешний вид объекта значительно ухудшился.

Жительница подчеркнула, что в Алматы сохранилось немного исторических зданий, и подобные объекты требуют особого внимания. По её мнению, после реставрации здание могло бы стать украшением парка и одной из достопримечательностей города.

"Это самое сердце мемориального парка. Сюда ежедневно приходят туристы из разных стран. Они посещают собор и интересуются этим зданием. Если его восстановить, оно украсит и парк, и весь город", – сказала она.

Что сообщили в акимате

В акимате Медеуского района сообщили, что в феврале 2026 года здание было принято в собственность аппарата акима района.

В дальнейшем объект планируют использовать для реализации социального проекта "Шуақты Кемел Жас мектебі".

По результатам технического обследования специалисты установили, что отдельные конструктивные элементы здания имеют значительный износ. В связи с этим объекту требуется проведение текущего ремонта.

Также сообщили, что после завершения необходимых процедур, предусмотренных законодательством, будут начаты ремонтные работы.