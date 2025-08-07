Испания вновь обновила демографический максимум: численность постоянного населения страны во втором квартале 2025 года достигла 49,3 миллиона человек. Как сообщает Национальный институт статистики, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Euronews.

За три месяца - с апреля по июнь, население увеличилось на 119 811 человек. Основной драйвер роста - миграция: число иностранных граждан, проживающих в стране, выросло более чем на 95 тысяч, достигнув 7,05 миллиона человек. На этом фоне число уроженцев Испании, наоборот, сократилось - почти на 18 200.

Как уточняют в институте статистики, 24 534 новых жителя получили испанское гражданство в основном через натурализацию, а не за счёт рождаемости. В условиях стареющей Европы и падающего числа новорожденных, Испания, как и многие другие страны, компенсирует демографический спад за счёт мигрантов.

Среди прибывших на первом месте - граждане Колумбии (36 100 человек), затем следуют марокканцы (25 000) и венесуэльцы (21 600). Интересно, что представители этих же стран лидируют и по числу выезжающих: Испанию покинули 9 800 колумбийцев, 9 700 испанцев и 9 200 марокканцев.