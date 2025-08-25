Казахстанский исполнитель Александр Лим завоевал победу на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2025", став первым представителем Казахстана, который одержал победу на этом фестивале, передает BAQ.KZ.

Певец прославился благодаря видео-каверам в соцсетях, где исполняет хиты на русском, английском, итальянском, турецком и других языках, собирая тысячи просмотров и положительных откликов.

Ранее Александр принимал участие в конкурсе "I’m a singer Kazakhstan" (2018), дойдя до полуфинала, а также в шоу "Голос Украины" (2021), где прошёл слепые прослушивания под руководством Надежды Дорофеевой и продолжил участие до стадии нок-аутов.

Другой казахстанский исполнитель, Ерназар Жубан, завоевал на "Новой волне" почётное третье место. В прошлом году он занял первое место на международном вокальном конкурсе "Славянский базар" в Витебске.

Министерство культуры и информации РК поздравило артистов с выдающимися достижениями и подтвердило готовность поддерживать молодых исполнителей в их профессиональном росте и международном признании.

Успех казахстанских исполнителей свидетельствует о высоком уровне творческих талантов страны и укрепляет её позиции на мировой музыкальной сцене.