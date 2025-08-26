На Центральном стадионе Алматы сегодня особая атмосфера: впервые над ареной прозвучал гимн Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. Под его аккорды на поле вышли футболисты "Кайрата" и шотландского "Селтика" — противостояние, которое может войти в историю казахстанского футбола.

В первой игре в Глазго команды не выявили победителя — 0:0. Теперь всё решает ответный матч в Алматы. Если "Кайрат" сумеет одержать победу, клуб впервые пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов. В случае неудачи алматинцы продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Матч вызвал огромный интерес болельщиков: Центральный стадион собрал полные трибуны, а за игрой в прямом эфире на телеканале "Казспорт" следят поклонники футбола по всей стране.