Исторический вечер в Алматы: "Кайрат" и "Селтик" разыгрывают путёвку в Лигу чемпионов
Центральный стадион Алматы стал ареной судьбоносного матча.
Сегодня, 22:37
147Фото: из соцсетей
На Центральном стадионе Алматы сегодня особая атмосфера: впервые над ареной прозвучал гимн Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ. Под его аккорды на поле вышли футболисты "Кайрата" и шотландского "Селтика" — противостояние, которое может войти в историю казахстанского футбола.
В первой игре в Глазго команды не выявили победителя — 0:0. Теперь всё решает ответный матч в Алматы. Если "Кайрат" сумеет одержать победу, клуб впервые пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов. В случае неудачи алматинцы продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.
Матч вызвал огромный интерес болельщиков: Центральный стадион собрал полные трибуны, а за игрой в прямом эфире на телеканале "Казспорт" следят поклонники футбола по всей стране.
