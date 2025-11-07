Во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США состоялась юбилейная бизнес-конференция формата "C5+1", посвящённая десятилетию партнёрства стран Центральной Азии и Соединённых Штатов, передает BAQ.KZ со ссылкой на МИД.

Мероприятие прошло в "Kennedy Center for the Performing Arts" и собрало представителей правительств, национальных компаний и ведущего бизнеса из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США. Основной темой конференции стало расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между Центральной Азией и Соединёнными Штатами.

В работе конференции приняли участие руководители государственных структур и бизнес-сообщества Казахстана, включая АО "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек", "KAZ Minerals", "Qarmet", "Freedom Holding Corp.", "Bilim Media Group", МФЦА, АО "НГК "Тау-Кен Самрук", "Port Kuryk" (Semurg Invest) и других. Участники обсудили возможности привлечения американских инвестиций в инфраструктурные, энергетические и инновационные проекты, расширение поставок редкоземельных металлов, металлопроката и агропродукции на рынок США, а также развитие цифровых сервисов и финансовых технологий.

Форум включал пять тематических сессий, посвящённых развитию цепочек поставок, применению искусственного интеллекта, цифровой экономике и инвестициям в США и Центральную Азию. Казахстан выступил со-модератором сессии по цифровой экономике, где обсуждались перспективы внедрения ИИ, кибербезопасности и трансграничных онлайн-сервисов. В сессии приняли участие представители "Kaspi.kz", "ERG", "BTS Digital", "Air Astana" и других казахстанских компаний. Участники отметили, что страна укрепляет статус IT-хаба Евразии: в Казахстане уже работают "Microsoft", "Amazon", "Nvidia" и "Starlink", а совместные инициативы с "Meta" и "Amazon" направлены на развитие спутникового интернета и создание казахоязычной модели искусственного интеллекта.

В ходе панельных сессий подчеркнули, что Астана является ключевым торгово-экономическим партнёром Вашингтона в Центральной Азии, обеспечивая более 60% ВВП региона и 75% товарооборота с США. За годы независимости в экономику Казахстана привлечено свыше 100 млрд долларов американских инвестиций, при этом доля страны в общих вложениях США в Центральную Азию превышает 80%.

Особое внимание уделялось инвестиционным инициативам казахстанского бизнеса в США. Компания "1Thirty Holding" представила проект строительства химического комплекса по производству порошковых покрытий на сумму около 130 млн долларов, ставший первым примером промышленных инвестиций Казахстана в США. Кроме того, "abr+" анонсировала открытие сети ресторанов "AUYL" на территории Соединённых Штатов.

По итогам визита Главы государства было подписано 29 двусторонних документов на общую сумму около 17 млрд долларов, охватывающих промышленность, энергетику, образование, цифровизацию и инновации. Эти соглашения стали важным шагом в укреплении стратегического партнёрства и углублении экономического взаимодействия между Казахстаном и Соединёнными Штатами.