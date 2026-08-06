Исторический заплыв: поляк первым в мире переплыл Балтийское море

Польский ультрамарафонец Бартоломей Кубковский вошел в историю мирового плавания, став первым человеком, которому удалось переплыть Балтийское море. Спортсмен преодолел около 160 километров от Швеции до Польши, проведя в воде почти 56 часов без сна и остановок. Кубковский финишировал на пляже в польском городе Дзивнув. На протяжении всего маршрута он не касался сопровождавших лодок — с них ему передавали еду, контролировали состояние и помогали с навигацией.

По правилам заплыва завершить испытание можно было только самостоятельно выйдя на берег. Покорить Балтийское море спортсмену удалось лишь с пятой попытки. В прошлом году он остановился всего в 11 километрах от финиша, преодолев 159 километров, но был вынужден сойти с дистанции из-за ухудшения самочувствия.

После финиша Кубковский признался, что пока не может осознать свое достижение. По словам представителя его команды Марчина Цесьлака, самым тяжелым испытанием стало не плавание, а почти двое суток без сна, из-за чего у спортсмена возникали галлюцинации. Заплыв был посвящен сбору средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями. В результате акции удалось собрать более 200 тысяч долларов.