Историческое решение – Токаев о присоединении AMANAT к партии «Әділет»

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента прокомментировал присоединение партии Amanat к партии "Әділет".

"Особые слова признательности хочу адресовать фракции и всем членам партии AMANAT за активную и созидательную позицию. Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности. На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии "Әділет". Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг", - сказал Токаев.

Он отметил, что консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

Президент также заявил, что Казахстан укрепит свою Независимость и продолжит строительство Справедливого, Сильного, Безопасного, Чистого и Передового государства. По его словам, самоотверженный труд на благо страны является долгом каждого гражданина.

В завершение глава государства пожелал Казахстану мира и благополучия, выразив надежду на вечное процветание Родины.