Историческое событие для Центральной Азии: Токаев об избрании Кыргызстана в Совбез ООН
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.
Глава государства направил Садыру Жапарову поздравительную телеграмму, в которой назвал это событие историческим как для Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии.
«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством Президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики», — говорится в телеграмме.
Токаев отметил, что Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана на выборах в Совет Безопасности ООН и готов и дальше оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии.
Президент также пожелал Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН.
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