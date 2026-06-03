Историческое событие для Центральной Азии: Токаев об избрании Кыргызстана в Совбез ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Глава государства направил Садыру Жапарову поздравительную телеграмму, в которой назвал это событие историческим как для Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии.

«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством Президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики», — говорится в телеграмме.

Токаев отметил, что Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана на выборах в Совет Безопасности ООН и готов и дальше оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии.

Президент также пожелал Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН.