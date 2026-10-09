Историческое золото и бронза: казахстанские паратаеквондисты завоевали медали Гран-при в Париже
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Первое золото в истории Казахстана
Нурлан Домбаев одержал победу в весовой категории до 80 килограммов (К44). Этот результат стал историческим для казахстанского паратаеквондо: ранее представителям страны не удавалось завоевать золотую медаль на соревнованиях серии Гран-при.
Победа в Париже стала важным достижением как для самого спортсмена, так и для национальной сборной.
Еще одна медаль в копилке сборной
Бронзовую награду Казахстану принес Жанболат Казиев. По итогам выступления на парижском Гран-при он занял третье место, пополнив медальную копилку национальной команды.
Таким образом, казахстанские спортсмены завершили выступления с двумя наградами – золотой и бронзовой.
В финальном поединке Домбаев одержал победу над представителем Бразилии Жоэлом Гомесом да Силвой. Примечательно, что оба казахстанца выступали в одной весовой категории – К44 до 80 килограммов. Еще одну бронзовую награду в этой категории получил мексиканец Луис Марио Нахера.
Для Нурлана Домбаева нынешний сезон Гран-при складывался по нарастающей. В июне на этапе в Риме он завоевал бронзовую медаль, затем стал серебряным призером турнира в южнокорейском Муджу, а в Париже сумел подняться на высшую ступень пьедестала.
Домбаев также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Азии по паратаеквондо. На Азиатских параиграх в Ханчжоу он завоевал бронзовую медаль.
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Соревнования World Para Taekwondo Grand Prix прошли 8 октября во французском Леваллуа-Перре, пригороде Парижа, на арене Palais des Sports Marcel Cerdan.
В турнире приняли участие 113 спортсменов из 30 стран, а медали разыгрывались в десяти весовых категориях. Золотые награды завоевали представители семи государств, в том числе Казахстана. Согласно календарю World Taekwondo, с 9 по 11 октября на этой же арене продолжатся соревнования Гран-при по олимпийскому таеквондо.
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