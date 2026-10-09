Историческое золото и бронза: казахстанские паратаеквондисты завоевали медали Гран-при в Париже

Казахстанские паратаеквондисты завоевали золотую и бронзовую медали на международном турнире World Para Taekwondo Grand Prix 2026 в Париже. Нурлан Домбаев стал первым в истории Казахстана обладателем золота серии Гран-при по паратаеквондо, а Жанболат Казиев поднялся на третью ступень пьедестала, передает корреспондент BAQ.KZ.

Первое золото в истории Казахстана

Нурлан Домбаев одержал победу в весовой категории до 80 килограммов (К44). Этот результат стал историческим для казахстанского паратаеквондо: ранее представителям страны не удавалось завоевать золотую медаль на соревнованиях серии Гран-при.

Фото: Instagram/@qaz.paratkd

Победа в Париже стала важным достижением как для самого спортсмена, так и для национальной сборной.

Еще одна медаль в копилке сборной

Бронзовую награду Казахстану принес Жанболат Казиев. По итогам выступления на парижском Гран-при он занял третье место, пополнив медальную копилку национальной команды.

Таким образом, казахстанские спортсмены завершили выступления с двумя наградами – золотой и бронзовой.

Фото: Instagram/@qaz.paratkd

В финальном поединке Домбаев одержал победу над представителем Бразилии Жоэлом Гомесом да Силвой. Примечательно, что оба казахстанца выступали в одной весовой категории – К44 до 80 килограммов. Еще одну бронзовую награду в этой категории получил мексиканец Луис Марио Нахера.

Для Нурлана Домбаева нынешний сезон Гран-при складывался по нарастающей. В июне на этапе в Риме он завоевал бронзовую медаль, затем стал серебряным призером турнира в южнокорейском Муджу, а в Париже сумел подняться на высшую ступень пьедестала.

Домбаев также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Азии по паратаеквондо. На Азиатских параиграх в Ханчжоу он завоевал бронзовую медаль.

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Соревнования World Para Taekwondo Grand Prix прошли 8 октября во французском Леваллуа-Перре, пригороде Парижа, на арене Palais des Sports Marcel Cerdan.

В турнире приняли участие 113 спортсменов из 30 стран, а медали разыгрывались в десяти весовых категориях. Золотые награды завоевали представители семи государств, в том числе Казахстана. Согласно календарю World Taekwondo, с 9 по 11 октября на этой же арене продолжатся соревнования Гран-при по олимпийскому таеквондо.