28 сентября в Казахстане отмечается День работников атомной отрасли. Для этой сферы нынешний год стал особенным: именно 8 августа в селе Улькен был дан официальный старт масштабному проекту, который называют переломным моментом для всей энергетической системы Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что атомная энергетика - это не просто вопрос генерации электричества, но и стратегическая задача, напрямую связанная с экономическим будущим государства.

В этом событии большая роль принадлежит специалистам, которые на протяжении многих лет готовили почву для того, чтобы проект стал реальностью. Один из них физик-ядерщик, руководитель группы энергетики ТОО "Казахстанские атомные электростанции" Кумар Аусенов. В отрасли он работает уже почти двадцать лет, и за это время успел пройти путь от исследователя до эксперта, вовлеченного в ключевые процессы выбора технологии и организации строительства АЭС. В интервью BAQ.kz он поделился историей своего профессионального пути.

"Я родом из Курчатова, это город, где в советское время проводились испытания ядерного оружия. Поэтому с атомной отраслью я знаком с детства и не понаслышке. Многие мои друзья и одноклассники поступили в Томский политехнический университет, выбирали разные направления. Я остановился на специальности “ядерные реакторы”, потому что мне с юности нравилась физика. Так я связал свою жизнь с атомной энергетикой и никогда об этом не пожалел", - рассказывает наш герой.

Его выбор профессии оказался тесно связан с личной историей и с тем местом, где он вырос. Но за этим стояло и понимание более широкого контекста - Казахстан, являясь одним из ведущих мировых игроков по запасам урана, объективно не мог оставаться в стороне от развития атомных технологий. Поэтому для Кумара Аусенова работа в этой сфере всегда была не просто профессиональной, но и глубоко связанной с ощущением ответственности перед страной.

После учебы он успел поработать на урановых месторождениях и в ядерном обществе Казахстана, а также участвовал в международных проектах. Но ключевой этап начался в 2018 году, когда он присоединился к "Казахстанским атомным электростанциям". Именно тогда перед страной встала задача - определить, какой должна быть будущая станция. Это был сложный процесс, в котором нужно было учесть и экономику, и безопасность, и политические аспекты.

"Когда я пришел в компанию, главной задачей было подготовить технико-экономическое обоснование будущей станции. Мы разослали запросы девяти компаниям, сравнивали технологии, обсуждали условия. Несколько лет мы выбирали оптимальный вариант - это станции третьего поколения, которые уже подтвердили свою эксплуатационную надежность. Для меня это был важный этап участвовать в таком выборе, понимать, что ты влияешь на то, какая именно станция появится в Казахстане", - отмечает Кумар Аусенов.

Вопрос о строительстве АЭС обсуждался в обществе не один год. Решение о проведении референдума стало, по сути, проверкой того, насколько готово население поддержать столь масштабный проект. Для специалистов отрасли этот этап был крайне важен: без доверия общества любая инициатива обречена на трудности.

"Более 70% граждан поддержали строительство. И те люди, которые раньше не верили, теперь говорят: мы верим, что Казахстану АЭС нужна. Сейчас уже ведутся инженерные изыскания, проект выходит на активную фазу. Для меня лично это больше, чем просто работа. Это дело, которому я посвятил почти двадцать лет. Я хочу, чтобы наш проект стал самым современным, чтобы он развивал не только атомную энергетику, но и смежные отрасли, науку, промышленность. Чтобы это было строительство не просто станции, а строительство для Казахстана, казахстанскими кадрами, с использованием отечественных ресурсов", - рассказывает специалист.

Задача, поставленная президентом, к 2029 году удвоить экономику страны, невозможна без надежной энергетической базы. Именно поэтому тема атомной энергетики вошла в повестку стратегических документов и заявлений на высшем уровне. Для специалистов отрасли это стало подтверждением того, что их работа имеет прямое отношение к национальным целям развития.

"Наш Президент четко сказал, что без новых источников энергии Казахстан не сможет развиваться теми темпами, которые необходимы. И атомная энергетика названа одним из приоритетов. Мы понимаем, что речь идет не только о станции в Улькене. Это вопрос технологического прогресса, это новые производства, это возможность для нашей науки и для наших инженеров выйти на совершенно иной уровень. Для меня важно быть частью этого процесса и понимать, что наша работа напрямую связана с будущим страны", - отмечает Аусенов.

Экологический фактор также стал одним из главных аргументов в пользу атомной энергетики. На фоне усиливающейся нагрузки на энергосистему Казахстана вопрос снижения выбросов и перехода к "зеленым" технологиям встал особенно остро. В мире атомная генерация признана одной из самых экологичных форм производства энергии, и именно это делает её частью глобальной стратегии по снижению углеродного следа.

"В мире атомная энергетика признана зеленой. Она не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. Только одна станция в Улькене позволит избежать ежегодного выброса 10 миллионов тонн углекислого газа. Это базовая, надежная энергия. Два блока могут дать около 12–15% в энергобаланс страны. Это то, что Казахстану необходимо уже сегодня, потому что дефицит энергии стал очевидным", - пояснил он.

Не менее важным направлением стало развитие кадрового потенциала. С каждым годом все больше молодых людей проявляют интерес к атомной энергетике, видя в ней перспективу и возможность построить долгосрочную карьеру. Это направление, по мнению Кумара Аусенова, станет одним из ключевых для того, чтобы Казахстан мог не только построить станцию, но и обеспечить её полноценную эксплуатацию собственными силами.

"На выставках к нам подходят преподаватели, студенты, спрашивают: как мы можем помочь, как можно участвовать? Для нас это очень важно. Людей в отрасли немного, но мы все друг друга знаем, у нас очень сплоченное сообщество. Оно дает молодому специалисту не просто работу, а особое чувство сопричастности. Я всегда говорю, что атомная энергетика – это интересно, но это долгий путь. Нельзя ждать быстрых результатов, но зато результат, к которому приходишь, имеет огромное значение для страны", - отмечает специалист.

Для самого физика-ядерщика работа в атомной энергетике стала больше, чем просто профессией. Он воспринимает её как личную миссию, в которой соединяются профессиональные знания, государственная задача и личное желание оставить след в истории.

"Каждый солдат хочет стать генералом. Я считаю, что каждый атомщик должен способствовать строительству АЭС. И не одной. Для меня большая мечта- быть в числе тех, кто будет заливать первый бетон и получать первые киловатты. Я хочу, чтобы Казахстан вошел в новую энергетическую эпоху, и я рад, что могу внести свой вклад", - подытожил Аусенов.

История Кумара Аусенова - пример того, как личная мечта и выбор профессии могут совпасть с национальными интересами. Почти двадцать лет он трудится в атомной энергетике, и сегодня, когда Казахстан приступает к строительству своей первой АЭС, его труд становится частью большой государственной задачи.

Для отрасли это время новых вызовов, но и новых возможностей. А для самого героя - подтверждение того, что путь, выбранный ещё в юности, оказался верным.