28 июля 2025 года в городе Альметьевск (Татарстан, Россия) стартовал международный кинофестиваль "Каракуз фильм", объединивший более тридцати картин из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и различных регионов России, передает BAQ.KZ.

Казахстан представил два фильма, каждый из которых вызвал интерес публики. Открытием фестиваля стала картина "Граждане крыши", снятая при поддержке Министерства культуры и информации РК и Госцентра поддержки национального кино. Ленту представила продюсер Алия Шарипбаева, которая провела встречу со зрителями и рассказала о съёмках.

Фильм — дебют Гүлшат Смагуловой — поднимает темы инклюзии, дружбы и социальной адаптации. В центре сюжета — история Дамира, молодого человека с непростым прошлым, и Кости, подростка с аутизмом. Картина получила тёплый отклик у зрителей.

Второй фильм — "Кажымукан", посвящённый легендарному казахскому борцу Кажымукану Мунайтпасову. Лента рассказывает о его пути к славе, победах на международных аренах и символическом значении его фигуры для национальной истории. За карьеру он завоевал около 50 медалей и стал первым казахом — чемпионом мира по французской борьбе.

Фестиваль "Каракуз фильм" продлится семь дней. Зрители сами определят победителей в шести номинациях, включая Гран-при. Участие казахстанских фильмов подчеркивает растущую узнаваемость национального кино и его важность на международной культурной арене.