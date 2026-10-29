История покорения вершин: в Алматы открылась выставка об отечественном альпинизме

В Музее Алматы открылась выставка «Аспанмен астасқан шыңдар», посвящённая истории алматинского альпинизма. В экспозиции представлены архивные документы, исторические фотографии, личные вещи известных спортсменов и снаряжение, использовавшееся при восхождениях на горные вершины. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Выставка организована при поддержке акимата Алматы, Объединения музеев города и Центра подготовки альпинистов Алматы при участии Национальной ассоциации горных гидов и лидеров Казахстана.

Экспозиция охватывает период с 1930-х годов до наших дней и знакомит посетителей с историей становления горного спорта, достижениями альпинистов советского периода, первыми женщинами-альпинистками Казахстана и современными восхождениями.

По словам директора Объединения музеев Алматы Ляззат Сагындиковой, выставка призвана не только сохранить историческую память, но и отдать дань уважения людям, внёсшим значительный вклад в развитие альпинизма.

Среди гостей открытия были один из первых казахстанцев, покоривших Эверест, Казбек Валиев, двукратный чемпион мира по альпинизму Леонид Крупа и первая казахская женщина, выполнившая программу «Семь вершин» и поднявшаяся на Эверест, Анар Борашева, а также представители альпинистского сообщества.

Казбек Валиев отметил особую ценность исторических фотографий, представленных в экспозиции, подчеркнув значительный вклад алматинских альпинистов в развитие отечественного горного спорта.

Выставка будет работать в течение месяца по адресу: улица Кабанбай батыра, 132.