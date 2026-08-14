Международная ассоциация по фактчекингу GFCN опубликовала материал о механизмах цифровых вбросов на примере недавней истории о якобы утечке данных 15 миллионов казахстанцев. Эксперты на этом примере показали, как появляются и распространяются неподтвержденные сообщения о крупных утечках данных и как СМИ следует подходить к подобной информации, передает BAQ.kz со ссылкой на GFCN.

Поводом стали сообщения, появившиеся 11 августа. Неизвестный пользователь одного из форумов в даркнете выставил на продажу базу, в которой якобы содержатся персональные данные жителей Казахстана. Автор утверждал, что получил их после взлома портала eGov. Речь шла о паспортных данных, номерах телефонов, адресах и другой информации.

Однако на момент появления сообщения подтверждений того, что база действительно была получена в результате взлома государственных систем, не было.

Что показала проверка

После появления информации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана получило доступ к представленным файлам и провело их предварительный анализ.

В ведомстве сообщили, что признаков взлома государственных информационных систем не обнаружено. Кроме того, структура представленных материалов не соответствовала инфраструктуре eGov. В частности, электронные документы в государственной системе хранятся не в том формате, который описывал автор объявления.

На другие детали обратили внимание и фактчекеры. Аккаунт пользователя, разместившего объявление, появился только в августе 2026 года, а предполагаемая база целиком в открытом доступе не публиковалась.

Поэтому одно лишь утверждение продавца о том, что данные якобы получены из eGov, не доказывает факт взлома. Эксперты не исключают, что речь могла идти о сведениях из предыдущих утечек, собранных в одну базу. Упоминание известной государственной системы в таком случае могло использоваться для того, чтобы сделать предложение более убедительным и повысить ценность данных в глазах потенциальных покупателей. Точно определить происхождение информации можно только после технического анализа.

Как неподтвержденное сообщение становится новостью

Экспертный разбор для GFCN подготовил казахстанский журналист, руководитель проекта NoFake.kz Илья Рыбин.

Отдельное внимание в публикации уделено заголовкам СМИ. Илья Рыбин считает некорректным утверждать, что «хакеры взломали eGov и украли данные 15 млн казахстанцев», пока сам факт взлома не доказан.

В подобных случаях корректнее указывать, что неизвестный пользователь заявляет о продаже данных, которые якобы были получены после взлома eGov. Таким образом читателю сразу дают понять, что речь идет о заявлении заинтересованной стороны, а не об установленном факте.

Как подчеркивается в разборе, наличие какой-либо базы персональных данных само по себе еще не свидетельствует о взломе конкретной государственной системы.

Утечка данных еще не означает взлом eGov

Одним из главных признаков, требующих дополнительной проверки, GFCN называет сам источник информации. В данном случае о предполагаемом взломе заявлял человек, который одновременно пытался продать якобы похищенные сведения. Следовательно, он напрямую заинтересован в том, чтобы потенциальные покупатели поверили в ценность базы.

При проверке подобных сообщений фактчекеры рекомендуют выяснять, когда был создан аккаунт автора, что он публиковал ранее, демонстрировались ли образцы данных, проводил ли их проверку независимый специалист и соответствует ли структура файлов системе, из которой они якобы были похищены.

Именно технические несоответствия могут стать одним из первых сигналов того, что громкое заявление требует дополнительной проверки.

Как проверять сообщения о крупных утечках

В подобных случаях фактчекеры рекомендуют прежде всего обращать внимание на первоисточник. В истории с предполагаемой утечкой данных казахстанцев о взломе заявил тот же человек, который пытался продать базу. То есть он напрямую заинтересован в том, чтобы окружающие поверили в ее происхождение и ценность.

При проверке таких сообщений важно выяснить, когда появился аккаунт продавца и что он публиковал раньше, предоставлены ли образцы данных, проверяли ли их независимые специалисты и соответствует ли структура файлов той информационной системе, из которой они якобы были получены.

История с «данными 15 млн казахстанцев», таким образом, стала для международного фактчекингового сообщества примером того, как одно неподтвержденное сообщение из даркнета может быстро превратиться в крупный информационный повод. GFCN подчеркивает: в таких случаях особенно важно отделять установленный факт от заявления неизвестного источника и не превращать предположение о кибератаке в утверждение как подтвержденный факт.