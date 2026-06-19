История Великой степи должна стать частью современной культуры Казахстана – Еркин Абил

В условиях развития креативных индустрий и поиска новых форм культурной дипломатии Казахстан все чаще обращается к своему историческому наследию. История Великой степи и Золотой Орды может стать не только основой национального самосознания, но и источником новых фильмов, сериалов, цифровых проектов и международных культурных инициатив. О потенциале исторического наследия в интервью BAQ.KZ рассказал депутат Мажилиса, доктор исторических наук Еркин Абил.

«Любое общество постоянно возвращается к своим истокам, особенно когда пытается понять, кто оно и куда движется дальше. Коллективная память является основой идентичности, а идентичность формирует национальное самосознание», – подчеркнул он.

По словам историка, на протяжении долгого времени история Великой степи и Золотой Орды нередко рассматривалась через чужие интерпретации, где роль степных народов сводилась лишь к военным походам и кочевому образу жизни.

Однако современный взгляд позволяет увидеть более масштабную картину – развитие государственности, дипломатических отношений, торговли, права и городской культуры.

Он подчеркнул, что речь идет не о романтизации прошлого, а о восстановлении исторической целостности и понимании реального вклада степных цивилизаций в мировую историю.

Исторические сюжеты как возможность для кино и креативных индустрий

Как отметил Еркин Абил, история является одним из самых недооцененных ресурсов Казахстана для продвижения страны в мире.

«Хороший сериал иногда рассказывает о стране больше, чем десятки официальных презентаций, рекламных кампаний и туристических буклетов», – сказал депутат.

По его словам, Великая степь, Золотая Орда, Казахское ханство и Великий Шелковый путь обладают огромным потенциалом для создания качественных фильмов, сериалов, анимационных проектов и даже компьютерных игр.

При этом сегодня историки и представители креативной индустрии зачастую существуют отдельно друг от друга: ученые создают серьезные исследования, а сценаристы ищут новые идеи, не всегда обращаясь к богатому историческому наследию страны.

«Возможно, нам стоит чаще собирать их за одним столом. История от этого станет интереснее, а кино – достовернее», – считает Еркин Абил.

Женские образы Великой степи: неизученные страницы истории

Отдельно депутат обратил внимание на недостаточное освещение роли женщин в истории степной цивилизации. По его словам, помимо известной Томирис, история знает немало выдающихся правительниц, общественных деятелей и дипломатов, которые оказывали влияние на политические процессы своего времени.

«Женщины Великой степи были не только свидетелями истории, но зачастую ее активными создателями», – отметил он.

По мнению Еркина Абила, истории таких женщин могут стать основой для новых кинопроектов и помочь представить миру более глубокий и современный образ исторического наследия Казахстана.

Как заинтересовать молодежь историей в эпоху TikTok

Говоря о популяризации исторических знаний, Еркин Абил подчеркнул, что молодое поколение получает информацию совершенно иначе, чем несколько десятилетий назад, поэтому история должна выходить за пределы учебников.

По его мнению, необходимы качественные документальные фильмы, подкасты, популярные лекции, цифровые платформы, интерактивные музеи и образовательные проекты.

«Если молодой человек может за вечер посмотреть десять роликов о Древнем Риме, то почему бы ему не узнать столько же интересного о Золотой Орде или Казахском ханстве?» – отметил депутат.

Цифровизация архивов и борьба с историческими мифами

Еркин Абил также подчеркнул важность того, чтобы результаты современных исследований были доступны не только профессиональному сообществу, но и широкой аудитории.

По его словам, сегодня особенно важно противостоять попыткам использовать историю для политических спекуляций, разжигания ненависти и межэтнических конфликтов.

Как депутат, он считает необходимым поддерживать проекты по цифровизации архивов, развитию исторического образования и популяризации науки.

«История должна быть не только предметом школьной программы, но и частью современной культуры. Она помогает человеку понимать свои корни, осознавать связь поколений и чувствовать ответственность за будущее страны. Чем лучше мы знаем свое прошлое, тем меньше шансов, что кто-то сможет использовать его для того, чтобы поссорить нас в настоящем», – заключил Еркин Абил.

Напомним, ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на пленарном заседании международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий в Санкт-Петербурге заявил, что наследие Великой степи и Золотой Орды лежит в основе современного культурного развития страны.

Он отметил, что в Казахстане на конституционном уровне закреплена преемственность тысячелетней истории Великой степи, а изучение наследия Золотой Орды получает новое развитие. По словам главы Правительства, сегодня креативная индустрия страны объединяет более 40 видов деятельности, в ней заняты около 150 тысяч человек, а объем валовой добавленной стоимости сектора достиг трех миллиардов долларов.

Бектенов подчеркнул, что историческое наследие становится основой для развития кино, музыки, дизайна, игровой индустрии и цифрового контента, которые все активнее выходят на международные рынки.