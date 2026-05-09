Память в коре: как школьный тополь в Семее стал живым памятником войны

Рядом со школой №1 имени Чернышевского растёт один из самых старых тополей Семея. Для некоторых - это просто дерево, для других - живая память о поколении, чью юность оборвала война. 21 июня 1941 года выпускники этой школы посадили молодой саженец, а на следующий день началась война. Многие из них не вернулись с фронта, а «память в коре» до сих пор остаётся свидетелем тех лет.

Школа. Тротуар. Прохладная тень лиственной аллеи. Среди деревьев растёт необычный тополь, диаметр которого больше 4 метров. Чтобы его обнять, нужно поставить вокруг него три взрослых человека.

Десятки лет дерево было молчаливым свидетелем времени, его история оставалась забытой. И лишь в 1995 году о живом памятнике узнали из архивных документов.

«Я подняла эту историю, когда мы с коллегами разбирали архивы, старинные записи. Мы начали их перелопачивать. И в одном документе рассказывалось про тот самый судьбоносный день. Выяснилось, что 21 июня молодой саженец тополя посадили выпускники этой школы 1941 года. А через день началась война, и они ушли на фронт. Многие не вернулись, а дерево сохранилось», - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы №1 имени Чернышевского г. Семей Зульфия Бехтольд.

Выпускница этой школы 1984 года Зульфия Бехтольд остаётся её патриоткой. Она получила педагогическое образование и в 1995 году вернулась в альма-матер, но теперь учителем.

Однажды она пролила свет на необыкновенную историю дерева, которое растёт под окнами школы. И тем самым подарила городу ещё один памятник. Столько лет учителя и дети ходили рядом и не знали, как много воспоминаний и надежд хранит это дерево.

Фото: Альбина Халел.

Историю школьного тополя передают из поколения в поколение. Под его кроной проводят памятные и патриотические мероприятия. Для нынешних учеников дерево стало не просто частью школьного двора, а настоящим символом памяти и преемственности.

Оно растёт рядом с более молодыми тополями, клёнами, рябинами и елями. Выпускники сохраняют традицию высаживать саженцы в честь окончания школы.

В 2015 году, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, вокруг дерева установили ограду. На неё повесили памятную табличку с надписью, которая повествует о том самом дне, когда дерево посадили.

По словам Зульфии Рашитовны, рядом росли тополя других выпускников тех далёких 40-х и 50-х годов. Но до сегодняшнего дня сохранился лишь этот удивительный живой памятник.

«2015 году мы решили увековечить тополь, отдать дань этому дереву и тем, кто его посадил. 10 человек из того класса ушли на фронт на следующий же день. Это единственное дерево, которое осталось с сороковых годов. Иногда оно болеет, но в любом случае здесь много свежих веток. Надеюсь, дерево будет ещё много лет радовать горожан, для нас оно очень дорого», - призналась наша собеседница.

Ученики ухаживают за деревом: поливают, подметают территорию вокруг него, моют ограду. Пару лет назад администрация школы попросила коммунальщиков аккуратно спилить сухие падающие ветки. Крону не трогают.

Это знаменитое дерево обладает удивительными способностями: оно желтеет и сбрасывает листья самым последним в этой аллее.

Несмотря на то, что корни почти оголенные, тополь живёт. В конце апреля на нём уже 81-й год подряд распустились молодые листья.

Люди отмечают, что тополь обладает необычными свойствами: рядом с ним возникают странные чувства, от него веет сильной энергетикой.

Сюда приходят туристы. А ежегодно в сентябре к дереву приводят первоклассников, чтобы через живой памятник познакомить их с историей школы и теми людьми, которые учились здесь в разные годы.

Среди выпускников школы имени Чернышевского, который ушли на фронт, числится знаменитый композитор Леонид Афанасьев - автор музыки к фильмам и сериалам, ставшим классикой советского кино. Среди них знаменитые кинокартины «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Евдокия», «Это было в разведке», «Отец и сын». Народное признание получила его песня «Гляжу в озёра синие» из фильма «Тени исчезают в полдень». Всего же он написал музыку более чем к 70 фильмам.

В годы войны он служил военным лётчиком на фронте, совершил больше ста боевых вылетов, командовал эскадрильей, получил тяжёлое ранение, а впоследствии - три ордена за боевые заслуги. Самолётами он увлёкся ещё будучи школьником, когда посещал занятия в семипалатинском аэроклубе, где мастерил планеры.

Выпускником школы был и Владимир Засядко, отличившийся при форсировании Днепра и погибший в боях в 1944 году. За год до смерти ему присвоили звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в центральной части Семея.

И всё же главным хранителем памяти о Великой Отечественной войне на сегодня остаётся знаменитый тополь. Сегодня его ствол в несколько обхватов возвышается над школьным двором. Кора местами потрескалась и отслаивается, ветви стареют, но каждую весну дерево вновь распускается. Он пережил десятки зим, смену эпох и поколений учеников. И пока в школьном дворе шумят его листья, история выпускников 1941 года продолжает жить.