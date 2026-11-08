Историю освоения космоса отразят в обновленном парке «Жастар» в Жезказгане

В Жезказгане продолжается масштабная реконструкция парка «Жастар». На территории площадью 6,4 гектара создаётся современное общественное пространство с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.

В рамках реконструкции предусмотрено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, детских игровых площадок, спортивных зон, мест для отдыха и фонтана. Особое внимание уделяется озеленению территории. Для ухода за зелёными насаждениями будет установлена система автоматического полива.

Одной из особенностей обновлённого парка станет архитектурная концепция, отражающая промышленное наследие Жезказгана и его связь с историей освоения космоса. Здесь появятся тематические арт-объекты, посвящённые медной промышленности и космической тематике. Они подчеркнут историческую самобытность города и его значимый вклад в развитие промышленности Казахстана.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года. При проведении работ особое внимание уделяется их качеству, соблюдению требований безопасности и созданию инфраструктуры, рассчитанной на длительную эксплуатацию.

После завершения реконструкции парк «Жастар» станет новым местом притяжения для жителей и гостей Жезказгана. Здесь можно будет проводить время с семьёй, заниматься спортом, гулять и посещать различные мероприятия. Обновление парка позволит повысить комфорт городской среды и создать дополнительные условия для отдыха горожан.