Истощённые и голодные: племя Амазонии впервые за долгое время вышло к людям
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Около 20 представителей коренного народа ава, десятилетиями избегавших контактов с внешним миром, вышли из джунглей к жителям деревни Тавари в бразильском штате Мараньян. Они попросили еды — местные поделились с ними корнеплодами. По данным правозащитной организации Survival International, причиной необычного контакта могла стать нехватка продовольствия.
Незаконная вырубка лесов и охота сокращают территорию обитания племени и лишают его привычных источников пищи. Некоторые вышедшие из леса мужчины, женщины и дети выглядели истощёнными. В организации назвали встречу исторической, но одновременно тревожным сигналом. Представители коренных народов также предупреждают об опасности контактов: у изолированных племён нет иммунитета ко многим распространённым инфекциям.
Ава считаются одним из последних кочевых народов Амазонии, сохраняющих традиционный образ жизни охотников и собирателей. По оценкам правозащитников, около 100 представителей этого народа до сих пор живут в изоляции.
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