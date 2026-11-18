Около 20 представителей коренного народа ава, десятилетиями избегавших контактов с внешним миром, вышли из джунглей к жителям деревни Тавари в бразильском штате Мараньян. Они попросили еды — местные поделились с ними корнеплодами. По данным правозащитной организации Survival International, причиной необычного контакта могла стать нехватка продовольствия.

Незаконная вырубка лесов и охота сокращают территорию обитания племени и лишают его привычных источников пищи. Некоторые вышедшие из леса мужчины, женщины и дети выглядели истощёнными. В организации назвали встречу исторической, но одновременно тревожным сигналом. Представители коренных народов также предупреждают об опасности контактов: у изолированных племён нет иммунитета ко многим распространённым инфекциям.

Ава считаются одним из последних кочевых народов Амазонии, сохраняющих традиционный образ жизни охотников и собирателей. По оценкам правозащитников, около 100 представителей этого народа до сих пор живут в изоляции.