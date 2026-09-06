Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу в Греции

Истребитель F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу в аэропорту Танагра недалеко от столицы страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя греческих ВВС.

По данным Греческой корпорации телерадиовещания ERT, сразу после падения самолета произошел взрыв. Очевидцы отмечают, что перед крушением истребитель внезапно начал терять высоту.

На месте происшествия парашютов обнаружено не было. Официальной информации о том, успели ли два пилота воспользоваться системой катапультирования, пока нет.

Для ликвидации последствий крушения и тушения возникшего пожара задействовали два вертолета.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.