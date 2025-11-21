Истребитель разбился во время авиашоу в Дубае
Сегодня, 15:50
104Фото: скриншот из видео
На последнем дне Dubai Airshow 2025 произошло крушение истребителя во время показательного полёта, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, речь идёт об индийском самолёте Tejas.
Сведения об инциденте поступили от ряда СМИ.
Подробности о причинах падения и состоянии пилота пока уточняются.
